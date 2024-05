Nos pênaltis, Cuiabá é superado por Goiás e se despede da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Cuiabá recebeu o Goiás na Arena Pantanal e venceu por 1 a 0. Com a igualdade no agregado, a decisão foi para os pênaltis, onde o Dourado acabou sendo superado pelo Esmeraldino. O gol no tempo normal foi marcado por Bruno Alves.

Com o resultado negativo, o Cuiabá, que havia eliminado a Portuguesa-RJ na fase anterior, se despede da competição. Por outro lado, o Goiás, que entrou já na terceira fase, avança às oitavas.

O Dourado retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Lanús, pela sexta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús. Já o Goiás enfrenta o Avaí na segunda-feira, pela Série B. Desta vez, o duelo acontece às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Ressacada.