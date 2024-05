Mauricio Pochettino pode substituir Gareth Southgate no comando da Inglaterra, diz jornal

Livre no mercado após ser demitido do Chelsea, o técnico Mauricio Pochettino pode ser o substituto de Gareth Southgate na seleção da Inglaterra depois da Euro, conforme noticiado pelo jornal britânico The Sun, nesta quinta-feira.

Southgate tem contrato com seleção inglesa até o final do ano e, de acordo com o jornal, só vai pensar em renovação depois da Eurocopa, na Alemanha, em junho. O desempenho do time inglês na competição é um dos fatores que o treinador planeja levar em consideração para decidir.

Segundo o The Sun, apesar de a Federação Inglesa desejar a permanência de Southgate até a Copa do Mundo de 2026, a disponibilidade de Pochettino, que teria interesse em assumir a equipe nacional, e a indecisão do treinador atual podem levar a uma mudança no comando técnico.