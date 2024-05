Lucas Paquetá é indiciado por má conduta com apostas pela Football Association

Paquetá imediatamente publicou uma resposta em suas redes sociais com um ar de incredibilidade, alegando que cooperou com as investigações e que é inocente.

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes 9 meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários", escreveu o meia.

REPRODUÇÃO

O jogador, que foi convocado por Dorival Júnior para a disputa da Copa América, tem até o dia 3 de junho para prover uma resposta para as acusações.