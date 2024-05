Ex-Corinthians, Romarinho é homenageado e ovacionado em despedida no Al-Ittihad

O atacante Romarinho, ex-Corinthians, se despediu do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, nesta quinta-feira. O jogador foi homenageado e ovacionado pela torcida no King Abdullah Sports City - estádio do clube - antes do duelo contra o Dhamk, pela penúltima rodada do Campeonato Saudita.

Romarinho chegou ao Al-Ittihad em 2018. Em seis temporadas defendendo as cores do clube, o brasileiro possui 229 jogos, 111 gols marcados e 32 assistências, além dos títulos do Campeonato Saudita (2022/23) e da Supercopa Saudita (2023).

Em suas redes sociais, o Al-Ittihad agradeceu a Romarinho, afirmando que seus feitos o tornaram em uma lenda viva. Além disso, o clube o presenteou com uma placa e sua camisa enquadrada.