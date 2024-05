Corinthians acerta renovação de contrato com zagueiro João Pedro Tchoca; veja detalhes

João Pedro Tchoca chegou ao clube do Parque São Jorge em 2019, vindo do Desportivo Brasil. Na base, ele foi vítima de lesões graves no joelho e chegou a ficar fora de combate por mais de um ano.

Neste ano, o jogador foi campeão da Copinha ao lado de Breno Bidon, que atualmente integra o time principal. João Pedro chegou a entrar em campo pela equipe profissional uma vez em 2024, pelo Campeonato Paulista.

O jogador tem treinado normalmente com o elenco corintiano e está à disposição do técnico António Oliveira para os próximos compromissos da equipe na temporada.