Condenada a pagar R$54 milhões para Cristiano Ronaldo, Juventus decide recorrer

A Juventus alega que, na ocasião, não foi assinado nenhum documento que determinasse a remuneração posterior da mesma quantia a Cristiano Ronaldo. Já o português de 39 anos de idade, atualmente no saudita Al-Nassr, entende ter direito a receber os valores do clube italiano.

Contratado pela Juventus 2019 por 100 milhões de euros (R$ 557 milhões), Cristiano Ronaldo, de acordo com o site ogol, atuou em 134 partidas, marcou 101 gols e distribuiu 20 assistências. Artilheiro do Campeonato Italiano 2020/2021 com 29 gols, o astro conquistou uma Copa da Itália, duas Supercopas da Itália e dois Campeonatos Italianos.