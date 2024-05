Adilson Batista deixa Amazonas e assume categorias de base do Cruzeiro

Agradeço a todos os profissionais do clube, diretoria, torcedores e imprensa local. De coração, gostei de ter trabalhado no Amazonas. Saio por uma proposta de 5 anos num clube onde tenho grande identificação. Vou para uma nova função no Cruzeiro. Muito obrigado Amazonas!



Adilson pic.twitter.com/fWyG4HeTsV

? Fellegger Agencia (@FelleggerAgency) May 23, 2024

Adilson Batista agradeceu ao Amazonas e explicou a decisão de ir para o Cabuloso nas redes sociais de sua assessoria de imprensa.

"Agradeço a todos os profissionais do clube, diretoria, torcedores e imprensa local. De coração, gostei de ter trabalhado no Amazonas. Saio por uma proposta de 5 anos num clube onde tenho grande identificação. Vou para uma nova função no Cruzeiro. Muito obrigado Amazonas."

Agora, Adilson retorna ao Cruzeiro, porém com uma nova função. Anteriormente, ele teve passagens pela Raposa como jogador e também como treinador.