Vegetti é o líder em participações em gols por competições nacionais em 2024

O Vasco avançou na Copa do Brasil ao derrotar o Fortaleza nos pênaltis, nesta terça-feira (22). No empate em 3 a 3 no tempo normal, o atacante Pablo Vegetti marcou duas vezes para o Cruzmaltino. O argentino inclusive é o líder em participações em gols por competições nacionais em 2024 com oito contribuições, segundo o site "Sofascore".

Contando apenas partidas da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2024, Vegetti tem dez jogos, sete gols e uma assistência. No Brasileirão, são três gols em seis jogos. Na Copa do Brasil, são quatro tentos em quatro partidas. O argentino também é o líder em gols na soma das duas competições neste ano.

Vegetti é a principal referência do Vasco no ataque. Na atual temporada, o argentino de 35 anos disputou 19 jogos, marcou 11 gols e deu duas assistências. O "Pirata" está no Cruzmaltino desde agosto de 2023 e já entrou em campo 40 vezes pelo clube carioca, tendo marcado 21 gols.