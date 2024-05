No Maracanã, Fluminense volta a vencer o Sampaio Corrêa e avança às oitavas da Copa do Brasil

O Fluminense confirmou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. Os tricolores venceram por 2 a 0 o Sampaio Corrêa, atuando no Maracanã. Os cariocas abriram o placar com Arias, no primeiro tempo. Já John Kennedy marcou o segundo, na etapa final.

Agora, o Tricolor Carioca aguarda sorteio promovido pela CBF para conhecer seu adversário na próxima fase da competição nacional.

O JOGO