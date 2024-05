Luisa Stefani vence na estreia das duplas em Estrasburgo

Luisa Stefani estreou com um resultado positivo na chave de duplas do WTA 500 de Estrasburgo. Nesta quarta-feira, a número 10 do ranking da WTA e Demi Schuurs, da Holanda, venceram as russas Vera Zvonareva e Diana Shnaider.

O duelo terminou em 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. "Ótima vitória, muito feliz com a maneira como jogamos", destacou Luisa sobre a atuação consistente na partida.