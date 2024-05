Júnior Santos celebra classificação do Botafogo na Copa do Brasil

O Botafogo voltou a vencer o Vitória, desta vez por 2 a 1, e confirmou a classificação na Copa do Brasil. O resultado levou o clube carioca ao quarto jogo seguido sem derrota (três vitórias e um empate).

Mais uma vez o atacante Júnior Santos foi destaque e marcou um dos gols do time no triunfo, realizado no Barradão. O jogador, que é baiano, exaltou o bom momento.