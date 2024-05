Mourinho revela ser contra o VAR no futebol: 'Nem comemoro os gols'

Imagem: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

O técnico José Mourinho declarou ser contra a utilização do árbitro de vídeo no futebol. O treinador português falou sobre o assunto no Digital Wellbeing Summit, um evento realizado na Arábia Saudita.

"Está matando a emoção do futebol. Não podemos esperar cinco minutos por uma decisão. Estou no banco agora e já nem comemoro os gols. Eu sou conhecido por algumas celebrações tontas: deslizar com os joelhos, correr 50 metros... Neste momento, não comemoro. Só rezo que alguém em uma sala tome uma decisão e diga se é gol ou não", desabafou Mourinho.

O famoso técnico ainda falou sobre o novo recurso de impedimento semiautomático. Segundo Mourinho, é fácil distorcer os frames e as linhas que assinalam a irregularidade em uma jogada.