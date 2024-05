Herói contra o Fortaleza, Léo Jardim destaca força mental do Vasco na Copa do Brasil

O Vasco avançou às oitavas de final da Copa do Brasil com uma vitória nos pênaltis sobre o Fortaleza por 5 a 4 após empate por 3 a 3 no tempo normal. Responsável por defender a cobrança de Kervin Andrade, Léo Jardim foi o herói na noite desta terça-feira (21), em São Januário. Em sua entrevista, o goleiro vascaíno exaltou a força mental da equipe, que esteve duas vezes atrás no marcador e soube reagir.

"Fico feliz em poder ajudar. Mais uma vez, foi um jogo muito difícil, em que a equipe se comportou muito bem e se provou mais uma vez muito forte mentalmente. Tivemos momentos difíceis na partida. Saímos atrás no placar e tivemos que buscar o resultado. E, depois, tomar o empate ainda," afirmou Léo Jardim ao SporTV.

"É dar os parabéns para a equipe toda. Para os nossos batedores, que bateram muito bem todos os pênaltis. Exaltar também o trabalho de análise dos preparadores de goleiros, que sempre passam as informações da melhor maneira possível para que a gente possa chegar aqui e fazer um bom trabalho," completou.