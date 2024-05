Gi Campiolo vê Palmeiras preparado e destaca expectativa para estreia do Paulista feminino: "Desafiador"

O time feminino do Palmeiras estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira, contra a Ferroviária. A bola rola às 15 horas (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP). A zagueira Giovanna Campiolo se prepara para disputar mais um Estadual em sua carreira, o primeiro pelo Verdão.

"Sabemos que vai ser desafiador até pela sequência que já estamos no Brasileiro e agora com o Paulista também, mas nós seguimos focadas dia após dia na nossa estreia. Sabemos que é um confronto difícil, mas estamos preparadas e com entrega e dedicação vamos buscar nossos primeiros pontos, usando cada vez mais a força do nosso grupo também", disse.