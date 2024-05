Corinthians x Goiás: veja informações e onde assistir à partida pelo Brasileirão sub-20

Em busca da reabilitação, o Corinthians enfrenta o Goiás nesta quarta-feira, pela oitava rodada do Brasileiro sub-20. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Parque São Jorge.

O Timão vem de uma dura derrota para o Cuiabá em casa, por 4 a 0. Com isso, a equipe desceu para a antepenúltima posição da tabela, com apenas quatro pontos em seis partidas - um triunfo, um empate e quatro reveses.

As Crias do Terrão, porém, têm um jogo a menos. O Corinthians não entrou em campo pela sétima rodada rodada da competição, já que duelo contra o Grêmio acabou sendo adiado em virtude da tragédia no Rio Grande do Sul.