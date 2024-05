Com Aníbal, Palmeiras chega a Ribeirão Preto e recebe carinho da torcida antes de jogo da Copa do Brasil

Alô, Ribeirão, chegamos! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/IlJCjbkLkx

? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 22, 2024

O atacante Endrick, que foi diagnosticado com um edema na coxa direita após o último compromisso do Verdão, também está recuperado e à disposição.

A equipe comandada por Abel Ferreira tem vantagem na partida contra o Botafogo-SP para conseguir a vaga nas oitavas de final. No jogo de ida, que aconteceu no Allianz Parque, no início do mês, o Verdão venceu por 2 a 1, com gols de Rony e Estêvão. Assim a equipe alviverde garante a vaga apenas com um empate.

O Palmeiras não tem mais nenhum jogador no Departamento Médico. Os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu se recuperaram de cirurgias no joelho direito e devem, em breve, retornar a campo pelo Verdão.