Campeão da Sul-Americana, Douglas marca presença em treino do São Paulo

Nesta quarta-feira, o São Paulo contou com a presença do lateral Douglas no último treinamento antes de enfrentar o Águia de Marabá, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O jogador foi registrado ao lado de Lucas Moura e de Muricy, companheiros dele durante a passagem pelo time. O defensor chegou no clube em 2012 e permaneceu até 2014, quando foi vendido ao Barcelona.

Pelo São Paulo, Douglas participou de 132 jogos. Ele ajudou na conquista da Copa Sul-Americana, em 2012.