Após mais de um ano, Manchester City ainda não foi punido por quebra de regras da Premier League

Segundo o jornal estadunidense The Athletic: "O governo do Reino Unido admitiu que a sua embaixada em Abu Dhabi e o Foreign Commonwealth & Development Office (departamento do governo que equivale ao ministério de relações exteriores no Brasil) em Londres discutiram as 115 acusações feitas ao Manchester City pela Premier League, mas recusam-se a divulgar a correspondência porque poderia afetar a relação do Reino Unido com os Emirados Árabes Unidos.

O chefe executivo da Premier League, Richard Masters, confirmou em janeiro que uma audiência para tratar das acusações já possui data definida, adicionando que acontecerá em um "futuro próximo". De acordo com a imprensa inglesa, o julgamento está previsto para ocorrer no próximo outono britânico (entre setembro e novembro de 2024), com a expectativa de uma grande disputa legal que só viria a terminar por volta do meio de 2025.