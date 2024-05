Após classificação, Léo Jardim celebra pênalti defendido e destaca "mentalidade espetacular" do Vasco

"Então, a gente, junto com os preparadores de goleiros e departamento de análise tentam estudar e passar para a gente o mais preciso possível, os cantos, os batedores, as características de casa um, e a gente estuda bastante isso. Mas, é claro que tem o feeling do jogo e os jogadores também acabam, pela circunstância, escolhendo um lado que as vezes eles não batem. Então, acho que o importante é isso: o trabalho em conjunto. Importante ressaltar o trabalho que a gente faz", completou.