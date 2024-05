Whindersson Nunes enfrentará indiano em card da luta Tyson x Jake Paul

Whindersson Nunes, superstar das redes sociais, ostenta um recorde acumulado de 2-2-1 em sua carreira no boxe, com 1 KO. Conhecido pela presença carismática dentro e fora dos ringues, Nunes já enfrentou adversários conhecidos, incluindo a luta de 2022 contra o lendário campeão mundial Acelino "Popó" Freitas, que durou oito rounds e resultou em empate para os lutadores. Com um enorme número de seguidores de mais de 100 milhões em plataformas sociais, incluindo 59,5 milhões no Instagram e 44,6 milhões no YouTube, Nunes é uma figura muito conhecida no mundo digital. Para a próxima luta, ele está trabalhando sob a orientação dos treinadores Diego Rodrigues e Caio Franco, e treina ao lado do medalhista olímpico e destaque do boxe profissional, Esquiva Falcão, prometendo seu melhor desempenho até agora.

"Cresci assistindo grandes nomes do boxe, então ter a oportunidade de fazer parte desse card e me desafiar nesse esporte é uma honra", disse Whindersson Nunes. "Como já falei outras vezes, o boxe é mais do que apenas uma luta: é uma arte que exige muita técnica, timing e estratégia. Tenho me preparado diariamente com meus treinadores para apresentar minha melhor versão de lutador no Texas e, mais uma vez, defender e orgulhar meu país."

Quem é Neeraj Goyat