Sem Hulk, Atlético-MG desembarca em Recife para enfrentar o Sport; veja relacionados

Com o destino do zagueiro sendo muito provavelmente o Grêmio, pelo regulamento da Copa do Brasil, se atuar pelo time de minas, não poderá jogar por nenhuma outra equipe na mesma edição da competição.

Com restante dos jogadores à disposição do argentino Gabriel Milito, o time titular do Galo deve ser: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Arana; Battaglia, Alan Franco, Zaracho e Scarpa; Vargas e Paulinho.

Confira a lista de jogadores relacionados pelo Atlético-MG: