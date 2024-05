Quinto dia de Mundial de atletismo: Brasil põe 5 mulheres no pódio em Kobe

O quinto dia de competições do Mundial de atletismo, que acontece em Kobe, no Japão, até o próximo dia 25, foi reservado para as atletas mulheres do Brasil. Ao todo, as brasileiras emplacaram duas dobradinhas e subiram ao pódio cinco vezes, sendo dois ouros, uma prata e dois bronzes, o total do país nesta terça-feira, 21.

Além da vitória da baiana Raissa Machado no lançamento de dardo F56 (que competem sentados) na noite desta segunda-feira (no Brasil), 20, a acreana Jerusa Geber foi a outra medalhista de ouro do país na noite japonesa.

Ela conquistou seu tricampeonato na prova dos 100m da classe T11 (deficiência visual). A paranaense Lorena Spoladore chegou em terceiro na mesma disputa e levou o bronze. Já a capixaba Lorraine Aguiar e a rondoniense Ketyla Teodoro fizeram a outra dobradinha brasileira nos pódios nos 400m T12 (deficiência visual).