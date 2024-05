McLaren usará pintura no carro em homenagem a Ayrton Senna no GP de Mônaco

For the King of Monaco. ? We're proud to race in his honour and in his colours at the #MonacoGP.

Pelo Rei de Monaco. ? Estamos orgulhosos de pilotar em sua homenagem e com suas cores no #MonacoGP#Senna30 #SennaSempre #OKX pic.twitter.com/dVCR5LyLWM

? McLaren (@McLarenF1) May 21, 2024

Lando Norris e Oscar Piastri vão pilotar um carro amarelo, na parte da frente, e verde, na parte de trás, com detalhes em azul e branco, remetendo às cores do Brasil, utilizadas por Senna em seu capacete. O gesto vem na esteira das homenagens prestadas 30 anos após a morte do piloto, completados em maio.

Foi pela McLaren que Ayrton Senna conquistou seus três títulos mundiais (1988, 1990 e 1991) e 35 de suas 41 vitórias na Fórmula 1. O Grande Prêmio de Mônaco também é especial para o brasileiro, que é o maior vencedor no circuito, com seis vitórias, e recordista de poles positions, com cinco.

A corrida será realizada neste domingo, às 10 horas (de Brasília). Os dois primeiros treinos livres estão programados para sexta-feira, às 8h30 e 12h. No sábado, ocorre o último treino, às 7h30, e a classificação, às 11 horas.