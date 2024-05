Lautaro diz ser um dos melhores atacantes do mundo: 'Nível de Mbappé, Haaland e Kane'

Imagem: DeFodi Images/DeFodi Images via Getty Images

Nesta terça-feira (21), Lautaro Martínez, da Inter de Milão, afirmou ser um dos melhores atacantes da atualidade. O argentino foi um dos principais jogadores da equipe na conquista do título do Campeonato Italiano.

"Se me sinto no mesmo nível de Mbappé, Haaland, Lewandowski e Kane? Sim, não deixo nada a desejar, os números e os troféus dizem isso", disse em entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport.

"Alguns deles ganharam menos do que eu. Tenho que continuar trabalhando com responsabilidade, como o meu pai me ensinou, mas posso sentar na mesma mesa que estes grandes", concluiu.