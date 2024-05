Bragantino atropela Sousa-PB e avança às oitavas da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, o Red Bull Bragantino venceu o Sousa-PB por 3 a 0 e avançou às oitavas da Copa do Brasil com placar agregado de 4 a 1. Os gols do Massa Bruta foram anotados por Juninho Capixaba, Gustavo Neves e Henry Mosquera.

Agora, a equipe de Bragança Paulista aguarda sorteio feito pela CBF para conhecer o seu adversário nas oitavas de final da competição. O Sousa, por sua vez, se despede da Copa do Brasil na terceira fase após eliminar Cruzeiro e Petrolina.

O Red Bull Bragantino volta aos gramados na próxima terça-feira pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e enfrenta o Coquimbo Unido-CHI. A partida será no Estádio Bicentenário, às 21h30 (de Brasília). Já o Sousa, no domingo, encara o América-RN, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, às 16h, no Marizão.