Corinthians x América-RN: veja informações e prováveis escalações do jogo de volta pela Copa do Brasil

António pode contar com algumas novidades para o jogo. O meio-campista Paulinho, recuperado de lesão, trabalhou normalmente com os companheiros e deve ficar à disposição. O atacante Pedro Henrique e os laterais Matheuzinho e Diego Palacios vêm avançando no tratamento e podem voltar a ser relacionados.

Em contrapartida, o volante Maycon e o meia Ruan Oliveira, que passaram por cirurgia, são desfalques certos para a equipe do Parque São Jorge.

Esta será a primeira partida do Corinthians após a despedida de Cássio. O goleiro rescindiu seu vínculo com o time e, nesta terça-feira, foi anunciado como reforço do Cruzeiro.

Do outro lado, o América-RN venceu dois dos últimos três compromissos e aparece no segundo lugar do Grupo C do Brasileirão da Série D. São sete pontos conquistados em quatro rodadas - dois triunfos, um empate e uma derrota.

