Com elenco completo, Palmeiras treina dinâmicas de jogo em preparação para duelo contra o Botafogo-SP

O Palmeiras se prepara para o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo-SP. A equipe deu sequência aos treinos na Academia de Futebol, na manhã desta terça-feira. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

O técnico Abel Ferreira contou com elenco completo para as atividades. Os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, em fase final de recuperação das cirurgias no joelho direito, assim como o volante Aníbal Moreno, que teve um trauma no olho direito, participaram dos trabalhos.