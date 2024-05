Brasil x Cuba: onde assistir ao jogo da Liga das Nações de vôlei

A Seleção Brasileira masculina de vôlei estreia nesta terça-feira na Liga das Nações. O time comandado pelo técnico Bernardinho enfrenta Cuba, em duelo que poderá ser acompanhado no Sportv 2.

O jogo será disputado no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 21 horas (de Brasília).