Vasco x Fortaleza: veja informações e onde assistir ao confronto pela Copa do Brasil

Vasco da Gama e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira para decidir quem ficará com a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no estádio de São Januário. O confronto, válido pela terceira fase, contará com transmissão de SporTV e Premiere.

Com o clima nos bastidores ainda turbulento por conta dos desentendimentos entre a direção do clube e a 777, empresa que controla a SAF vascaína, o time tenta, em campo, colocar a temporada nos trilhos. O novo treinador da equipe, o português Álvaro Pacheco, ainda não poderá ficar na área técnica devido ao regulamento da competição, mas estará no estádio.

O interino Rafael Paiva, que encerrará sua passagem pelo comando, está confiante após o triunfo sobre o Vitória, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que encerrou um jejum de cinco partidas sem vencer. O time mostrou evolução na partida e pode ter novidades nesta terça.