Vasco renova contrato com atacante da base até o fim de 2028

O Vasco anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato do atacante GB, destaque nas categorias de base. O atleta, que assinou até o dezembro de 2028, comemorou a ampliação do vínculo.

"O Vasco é a minha casa e estou muito feliz de renovar o contrato que, quando chegar ao fim, já terei 13 anos de clube. Realizei o sonho de estrear pelo profissional e quero realizar muitos outros sonhos com esta camisa. O Vasco me dá as melhores condições para a minha formação e sou muito grato ao clube por acreditar em mim", disse o atacante, em nota divulgada pelo clube carioca.

Nascido em 2005, GB chegou ao Vasco em 2014, quando ainda tinha nove anos. Com a camisa do Cruzmaltino, o atacante conquistou a Copa Brasileirinho Sub-14 e o Campeonato Carioca (duas vezes pelo sub-17 e uma pelo sub-20). Além disso, foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17.