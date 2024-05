São Paulo abre venda geral dos ingressos para duelo com o Águia de Marabá pela Copa do Brasil

O São Paulo divulgou, nesta segunda-feira, a abertura da venda geral dos ingressos para o jogo com o Águia de Marabá, nesta quinta-feira, no Morumbis, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor Paulista defende vantagem de 3 a 1 construída fora de casa, no Mangueirão. O torcedor pode adquirir os ingressos no site spfcticket.net.

A diretoria manteve os ingressos com preços acessíveis para todo o público. As entradas mais baratas estão disponíveis a partir de R$ 15,00 (meia-entrada), na Arquibancada Norte. A entrada mais cara é do Camarote dos ídolos, que custa R$ 400,00 cada.