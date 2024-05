Fluminense vence em casa e quebra sequência do Palmeiras no Brasileirão feminino

O Fluminense venceu o Palmeiras por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Sorriso e Lurdinha anotaram os gols no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Com este resultado, as Palestrinas permanecerem na terceira posição, com 22 pontos conquistados, e viram uma sequência de três vitórias consecutivas chegar ao fim. Por outro lado, o Fluminense voltou a triunfar no torneio após derrota na última rodada, chegou aos 14 pontos e subiu para a nona colocação.

O Fluminense abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Sorriso cobrou falta direto para o gol, a bola bateu na trave e em seguida nas costas da goleira Natascha, antes de cruzar a linha.