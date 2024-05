Em conversa com Aguero, Balotelli admite desejo de jogar no Boca: "Meu sonho é jogar em La Bombonera"

O atacante Mario Balotelli revelou neste domingo, em conversa com o ex-jogador argentino Kun Aguero, que gostaria de jogar no Boca Juniors. O italiano de 33 anos terá seu contrato com o Adana Demirspor, da Turquia, encerrado em junho deste ano e ficará livre no mercado.

"Meu sonho é jogar em La Bombonera", disse Balotelli durante transmissão no Star+ da vitória do Manchester City sobre o West Ham por 3 a 1, no Etihad Stadium, pela última rodada do Campeonato Inglês, que garantiu o título da equipe comandada por Pep Guardiola.

Em seguida, Aguero respondeu: "O Boca combinaria muito bem com você."