Com Charlene Império Egípcio, Raphael Leite conquista o bi no Clássico Haras Umburanas no 9º CSN D?Maio

Encerrando o Concurso de Salto Nacional 4* D?Maio no Clube Hípico de Santo Amaro (SP), que contou com 2224 participações, 1050 cavalos, 592 competidores em 35 provas 1 a 1,45 m, o ponto alto foi o Clássico Haras Umburanas, na noite deste domingo. Com uma performance impecável, Raphael Machado Leite, com HST Charlene Império Egípcio, conquistou o título da principal disputa do evento.

Dos 58 conjuntos, nove foram ao desempate. Representando São Paulo, Raphael e HST Charlene Império Egípcio foram o último conjunto em pista com percurso perfeito em 36s55. O vice-campeonato coube ao carioca Rodrigo Ullmann Lima, com QH Luna Santo Antonio, que zerou em 37s72. Na terceira colocação teve um raro empate entre o cavaleiro da casa Pedro Tavroa de Matos montando o LWC Ashley e Luis Gustavo Godinho, com HFB Kentucky, ambos sem faltas, cravando o tempo de 39s23.

Para o campeão Rafael, paraibano radicado em São Paulo, a vitória teve um sabor especial. "Ano passado ganhei a Copa Ouro com a Amazing Blue Império Egípcio e, em 2022, o Clássico, com a Hilde Império Egípcio. Hoje repeti a vitória com a Charlene que é uma égua que eu acompanho desde a pós-doma, então a sensação é muito gratificante", destacou Raphael, considerando que a égua foi domado apenas sete anos, ou seja, quatro anos mais tarde que o habitual uma vez que ela até então ela vinha sendo usado na cria. "Foi um projeto que a gente apostou as fichas e ela está cada vez melhor, a cada dia dando alegria e superando as expectativas."