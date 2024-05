Campeão com o Leverkusen, Wirtz é eleito melhor jogador do Campeonato Alemão

? BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) May 20, 2024

O atleta alemão terminou a competição com 32 jogos realizados, 11 gols marcados e 11 assistências distribuídas. Anteriormente, ele foi escolhido como o melhor jogador do mês em três ocasiões (outubro, dezembro e fevereiro).

Wirtz foi peça-chave na campanha memorável do Leverkusen. Além das participações diretas em gols, o camisa 10 também se destacou pelos seus dribles e por sua capacidade de criar jogadas. Dessa forma, o meia ajudou o clube a levantar o troféu da Bundesliga pela primeira vez e se tornar o único campeão invicto da história da competição.

Ao todo, a equipe comandada pelo técnico Xabi Alonso venceu 28 jogos e empatou seis. Com 90 pontos conquistados, o Bayer Leverkusen também teve a segunda melhor campanha da história do Campeonato Alemão, atrás apenas do Bayern de Munique, que foi campeão com 91 pontos em 2013.

Agora, o Bayer Leverkusen se concentra na final da Liga Europa, contra a Atalanta, que será realizada nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda.