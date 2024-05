Arteta acredita em título do Arsenal no Campeonato Inglês nos próximos anos

Com os resultados, o time de Manchester terminou a liga nacional na primeira posição, com 91 pontos. Enquanto os Gunners encerraram a competição na segunda colocação, com 89 pontos.

You pushed us all the way, Gooners.

A journey to remember. This is just the beginning. pic.twitter.com/ePdzVtkJlh

? Arsenal (@Arsenal) May 19, 2024

Arteta parabenizou o City pela conquista e elogiou o trabalho realizado por seu elenco.