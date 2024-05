Argentina convoca jogadores para amistosos antes da Copa América

Entre os nomes selecionados pelo técnico Scaloni, o destaque é o craque Lionel Messi. O jogador de 36 anos ainda é a principal referência dos Hermanos e deve ir para a disputa da sua sétima Copa América. Outro experiente na lista é Ángel Di María, hoje no Benfica. Campeões no Catar em 2022, nomes como Emiliano Martínez, Otamendi e Rodrigo de Paul também foram convocados.

O amistoso contra o Equador será no dia 9 de junho, domingo, em horário a definir, no estádio Soldier Field, em Chicago. A partida contra a Guatemala será no dia 14 de junho, sexta-feira, em horário que ainda será confirmado, em Washington D.C, capital dos Estados Unidos.

A Argentina é a atual campeã da Copa América e está no Grupo A da competição, com Canadá, Chile e Peru. A estreia dos Hermanos está marcada para o dia 20 de junho, quinta-feira, contra o Canadá, às 21h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Veja a convocação completa da Argentina divulgada nesta segunda-feira:

GOLEIROS: