Reforço do Fluminense, Thiago Silva recebe homenagens da torcida do Chelsea em sua despedida

Neste domingo, o zagueiro Thiago Silva foi homenageado pelos torcedores do Chelsea antes da vitória da equipe contra o Bournemouth por 2 a 1, no Stamford Bridge, pela 38ª rodada do Campeonato Inglês. O defensor de 39 realizou sua última partida pelo clube de Londres. E, agora, vestirá a camisa do Fluminense.

"Obrigado Monstro: um de nós", estava escrito em um dos bandeirões, com Thiago Silva vestindo o uniforme do Chelsea e a bandeira do Brasil no fundo.

Em outro, a torcida exaltou a conquista da Liga dos Campeões de 2021: "Ele veio do PSG para vencer a Champions League".