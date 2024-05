Barcelona vence Rayo em penúltima rodada do Espanhol; Cádiz é rebaixado

Os times encerram a sua participação no Campeonato Espanhol no próximo sábado, às 16h (de Brasília). Novamente as equipes jogarão de forma simultânea, pela última rodada. O Real Madrid recebe o Bétis, no Santiago Bernabéu. Já o Barcelona visita o Sevilla, no Ramón Sánchez Pizjuán.