Botafogo só conta com Rafael para o segundo semestre

O lateral-direito Rafael só deve reforçar o Botafogo no segundo semestre. O jogador se lesionou durante a disputa da Taça Rio, vencida pelo clube alvinegro, e vem lutando contra uma lesão no joelho esquerdo.

Com um histórico de lesões desde que retornou ao Botafogo, em 2021, Rafael não teve sequência para mostrar seu bom futebol, exibido na Europa nos tempos de Manchester United e Lyon. Mas a sua grande identificação com o Glorioso sempre pesou para que ele fosse bem avaliado pela torcida.

Com alguns novos procedimentos realizados nos últimos dias, a expectativa interna no Botafogo é que o jogador seja liberado para a transição com a preparação física em meados de junho. Mas esse prazo não é oficial.