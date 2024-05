São Paulo aplica 7 a 0 no Oeste pelo Campeonato Paulista sub-17

O São Paulo goleou o Oeste por 7 a 0 neste sábado, no CT Vila Porto, em Barueri, pelo Campeonato Paulista sub-17. Os gols foram de Gustavo (duas vezes), Cássio (duas vezes), Samuel, Nicolas e Takada.

Também nesta manhã, o elenco sub-15 do Tricolor contou com tentos de Murilo e Davi para empatar em 2 a 2 com o Oeste. O jogo foi realizado no mesmo local.

Com os resultados, ambas as categorias seguem invictas na competição e lideram os seus respectivos grupos.