Romário brinca após ser banco do America: "Não mandarei o treinador embora"

"O mais importante é a parte técnica, isso que prevaleceu hoje. Saiu daqui com três pontos, uma estreia bem interessante, a torcida está feliz e vamos seguir no caminho", completou.

Apesar de Romário não ter jogado, o seu filho, Romarinho, entrou na reta final do duelo no lugar do atacante André, ex-Santos. Os gols do triunfo foram marcados por Digão e pelo Menino da Vila.

Com o resultado, o América-RJ está na liderança da Série A2 do Campeonato Carioca, com três pontos. Na próxima rodada, a equipe de Romário terá pela frente a Cabofriense, às 15h (de Brasília) do próximo dia 26, no Luso-Brasileiro.