Letícia projeta duelo contra o Fluminense e revela objetivo do Palmeiras: "Seguir brigando pelo topo"

A equipe feminina do Palmeiras se prepara para mais um confronto no Campeonato Brasileiro da modalidade. As Palestrinas enfrentam o Fluminense nesta segunda-feira, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, às 17h30 (de Brasília). A atacante Letícia projetou o duelo e revelou o objetivo da equipe.

"Temos agora mais um jogo muito importante pela frente. Vamos jogar fora de casa, mas iremos com grande entrega em busca do resultado. É mais uma boa chance que temos de pontuar e seguir brigando pelo topo", disse.

O Palmeiras chega para o confronto com confiança. No último compromisso pelo Brasileirão, a equipe goleou o Santos, por 6 a 0, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. Nesse confronto, a Letícia marcou um dos gols da equipe, no duelo que marcou a maior goleada do Verdão no clássico contra o time da Baixada.