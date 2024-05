Fluminense deve usar titulares para o duelo contra o Sampaio Correa pela Copa do Brasil

O Fluminense entra em campo na quarta-feira para medir forças com o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil. O jogo, que será disputado às 19h (de Brasília), é válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Ao contrário do que deveria acontecer, o tricolor carioca deve usar os titulares.

Com o triunfo por 2 a 0 na ida, o Fluminense está com a vaga encaminhada. Assim, a tendência seria o técnico Fernando Diniz preservar alguns destaques, já que no domingo seguinte jogaria o clássico com o Botafogo.