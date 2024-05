Bidon supera oscilações e ganha sequência como titular do Corinthians

O garoto Breno Bidon provou o seu valor e se firmou como titular do Corinthians. Apesar da pouca idade, o atleta de 19 anos tem sido um dos destaques da equipe nos últimos jogos.

O jogador ganhou espaço no meio de campo do Corinthians após a contusão de Maycon, que rompeu o ligamento do joelho e deve perder o restante da temporada.

Ele até recebeu algumas oportunidades antes disso, quando o camisa 7 sofreu uma lesão muscular, mas não agarrou a chance. Bidon foi titular por dois jogos seguidos, contra São Bernardo e Racing-URU, mas depois perdeu a posição para Fausto Vera e sequer foi acionado nas três partidas seguintes.