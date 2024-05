Santos espera Vila com 100% da torcida; renda bruta do jogo será destinada para o RS

Após o duelo contra o Brusque, os próximos três jogos na Vila Belmiro (contra Botafogo-SP, Goiás e Chapecoenste) irão contar com público parcial de 80%. A parte da arquibancada em que fica a torcida organizada, que totaliza 20% dos lugares, estará fechada.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, colocou a Vila Belmiro e as demais estruturas do clube à disposição das equipes do Rio Grande do Sul.

No jogo contra o Guarani, no dia 06 de maio, com portões fechados, o Santos arrecadou R$115.940,00 com ingressos simbólicos. A verba será destinada integralmente para o estado gaúcho.

O Santos alinhará com as autoridades a melhor alternativa para essas doações e assim atenderem as necessidades mais urgentes da população gaúcha.

Na última semana, jogadoras do elenco feminino do Alvinegro Praiano se juntaram para fazer doações para o Rio Grande do Sul. As Sereias da Vila doaram produtos de higiene e alimentos.