VP do Grêmio reclama de data para discussão de paralisação do Brasileiro

O vice-presidente do Grêmio Antonio Brum reclamou da data da reunião da CBF para discussão sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro devido à situação no Rio Grande do Sul. O encontro está marcado para 27 de maio.

Discutir a paralisação do Brasileirão no dia 27/05? Que tipo de brincadeira de mau gosto é essa CBF? Vocês realmente não entenderam o que estamos passando por aqui! Antonio Brum, no X, antigo Twitter