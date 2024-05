Convocado para a seleção, Endrick se declara ao Palmeiras: 'No meu coração'

O atacante Endrick, do Palmeiras, foi convocado nesta sexta-feira por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira na Copa América. O jovem atleta agradeceu e se declarou ao Verdão após a convocação.

"O Palmeiras sempre foi importante pelo que fez por mim desde que tinha dez anos. Tento devolver isso porque foi o clube que me acolheu desde pequeno, sempre esteve comigo. Tenho muita gratidão e, como eu falei, o Palmeiras sempre vai estar no meu coração. Agradeço a todo mundo aqui e fico muito feliz de saber que o Palmeiras sempre esteve comigo, todos estão me ajudando a crescer como pessoa", disse Endrick, em nota divulgada pelo Palmeiras.

O atacante destacou a importância de representar o Brasil. Convocado com frequência desde 2023, Endrick já possui dois gols com a camisa da Seleção Principal, marcados contra Inglaterra e Espanha.