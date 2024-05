Muller critica arbitragem da Champions: 'Acontece com frequência em Madri'

O atacante Thomas Muller criticou a arbitragem do duelo entre Bayern de Munique e Real Madrid, que terminou 2 a 1 (4 a 3 no agregado) para o time merengue, nesta quarta-feira (8), no Santiago Bernabéu, pela volta da semifinal da Liga dos Campeões. O gol anulado do clube bávaro nos minutos finais levaria o jogo à prorrogação e causou diversas reclamações por parte dos alemães.

"O árbitro não foi ver as imagens. Ele não deu a si próprio a oportunidade de vê-las. É muito estranho, numa situação daquelas, apitar tão rapidamente", afirmou à RMC Sport.

O Bayern de Munique chegou ao seu segundo gol aos 13 minutos de acréscimo do segundo tempo, com Matthijs de Ligt, quando a partida estava em 2 a 1 para o Real Madrid. Porém, antes mesmo de a jogada terminar, o árbitro Szymon Marciniak marcou o impedimento do lateral Noussair Mazraoui, sinalizado por um de seus assistentes, e o gol foi anulado.