Corinthians irá leiloar camisas e fará campanha de doações ao RS na Arena e no Parque São Jorge

Além disso, neste domingo, a torcida pode contribuir com doações na Neo Química Arena, estádio do Timão. O palco recolherá os itens doados pelos torcedores até o final do jogo contra o São Paulo, pelo Brasileiro feminino. As coletas serão realizadas nos Portões A e K.

Em parceria com a Federação Paulista de Futebol, o Corinthians ainda usará um patch especial na camisa do jogo de sábado, contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e leiloará a camisa dos 11 titulares no intuito de arrecadar fundos adicionais para ajudar na causa.